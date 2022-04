“Vive le camping” en Espagne, le bon plan de l’été ! Jeudi 7 avril sur 6ter (vidéo)

Jeudi 7 avril à 21:10, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouveau numéro inédit de “Vive le camping” qui nous emmène cette semaine en Espagne.

Cette semaine, Élodie Gossuin vous emmène sur la Costa Daurada, la côte dorée espagnole ! Une région connue pour sa capitale, Barcelone, mais aussi pour ses stations balnéaires et ses campings, pris d’assaut par les Français. Ce que tous viennent chercher en Espagne : la variété des paysages, le soleil garanti et des prix moins élevés qu’en France.

C’est dans un camping 5 étoile que le magazine a posé ses caméras, le temps d’un été. Chaque année, ce sont près de 6 000 personnes qui posent leurs valises ici, que ce soit sous la tente, dans un mobil-home ou en camping-car.

C’est le cas de Sylvie et Jean-Pierre, des habitués du site qui viennent en tribu. Grands-parents, parents et petits enfants : trois générations ont fait de ce camping leur deuxième maison. Ce qu’ils aiment par-dessus tout : les multiples activités proposées qui s’adressent à tous, des plus petits aux plus grands.

Un autre habitué ne tarit pas d’éloges sur ce camping espagnol : c’est Bertrand, chauffeur de taxi. Ce qu’il adore ici, ce sont les activités sportives : tennis, ping-pong ou padel-tennis. Son objectif : collectionner les récompenses. Un rythme d’enfer qu’il va imposer à ses deux ados, au risque de créer quelques tensions…

Nathalie, Laurent et leurs eux enfants sont les petits nouveaux du camping. Ils ont un objectif : profiter de toutes les infrastructures. Entre spa et baptême de plongée, la famille va vivre des vacances inoubliables sans exploser son budget.