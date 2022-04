“A tout prix” : La décoration intérieure, mardi 12 avril sur France 5 avec Thomas Isle (vidéo)

Thomas Isle vous donne rendez-vous sur France 5 mardi 12 avril à 21:00 pour le second numéro de “A tout prix” qui sera consacré à la décoration intérieure.

Avec la crise de la covid et les confinements successifs, les Français ont passé beaucoup de temps chez eux, et pour s’y sentir bien, ils n’ont pas hésité à investir dans des travaux d’aménagement et de décoration.

Ce documentaire vous propose de suivre deux familles qui ont décidé de se lancer dans des projets ambitieux. L’une d’elle a choisi de tout faire elle-même jusqu’à la création d’une verrière, alors que l’autre a préféré s’en remettre à une décoratrice d’intérieur qui donnera ses astuces pour personnaliser chaque pièce.

Sites internet, mobilier reconditionné, location de meubles, cuisine neuve à prix réduits : vous découvrirez tous les bons plans pour vous offrir des meubles design à des prix très abordables tout en évitant de tomber dans le piège des contrefaçons.

Par ailleurs, une autre tendance se dessine : les meubles écoresponsables. “A tout prix” vous emmènera à la rencontre de créateurs français qui fabriquent des meubles design à partir de matières écologiques étonnantes comme des écailles de poisson ou de balles de badminton recyclées !

Enfin, des experts viendront décrypter ces bons plans et ces nouvelles tendances.