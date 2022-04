“Des racines et des ailes” : « Le temps nouveau des cathédrales » mercredi 13 avril sur France 3

Mercredi 13 avril à 21:10 sur France 3, Carole Gaessler vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Des racines & des ailes” : « Le temps nouveau des cathédrales ».

Certains les appellent « les piliers de la Terre »… Enracinées dans nos paysages, les cathédrales traversent le temps depuis le Moyen Âge.

On les croyait éternelles, mais depuis l’incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019, nous avons brutalement pris conscience de leur extrême vulnérabilité.

Depuis, partout en France, la mobilisation est totale pour préparer ces joyaux à affronter les enjeux de notre temps.

À Beauvais, pompiers et conservateurs mettent tout en œuvre pour protéger le chœur gothique le plus haut du monde, qui a souffert de plusieurs effondrements au cours de son histoire. Il abrite des chefs-d’œuvre inestimables. Parmi ces joyaux, un manuscrit du XVIIIe siècle que l’on croyait perdu à jamais et qui contient des compositions de Pierre-Louis Pollio, l’un des plus grands musiciens baroques de son temps. Quelle musique se cache derrière ces notes effacées des mémoires ? Pour la première fois depuis 250 ans, l’œuvre de Pierre-Louis Pollio va être interprétée par l’ensemble baroque Harmonia Sacra au sein même de la cathédrale de Beauvais.

À Metz, on fait le pari de la modernité. Des artistes d’avant-garde ont carte blanche pour donner un nouveau souffle à cette cathédrale. Thylacine, star de la musique électro, a le privilège de pouvoir composer un nouveau morceau, et jouer, à plus de 30 mètres du sol, sur l’orgue Renaissance, l’un des instruments les plus anciens de notre patrimoine. Quant à l’artiste Kimsooja, venue de Corée du Sud, elle crée des vitraux pour le transept, grâce à une technique particulièrement novatrice. Première femme à réaliser une telle œuvre dans cette cathédrale, elle succède au célèbre peintre du XXe siècle Marc Chagall, qui a réalisé de splendides vitraux.

À Toulouse, la basilique Saint-Sernin révèle ses secrets. Une équipe d’archéologues mène l’enquête sur des sarcophages conservés au pied de l’édifice, depuis des siècles. Renferment-ils les puissants comtes de Toulouse qui ont régné sur l’Occitanie au Moyen Âge, ou sont-ils vides ? Pour faire la lumière sur cette énigme, les archéologues vont ouvrir l’un de ces sarcophages. Bien des surprises les attendent. Le père Bogdan, curé de la paroisse, nous fera découvrir un trésor longtemps tenu secret et que nous aurons le privilège de filmer pour la première fois : des cartes du ciel du XIIIe, conservées intactes dans les combles de la basilique.

À Paris enfin, sur le chantier du siècle, les compagnons ont deux ans pour réaliser un exploit : ils doivent ressusciter Notre-Dame exactement comme nous la connaissions avant le drame. La priorité : sélectionner puis récolter les chênes qui serviront à la construction de la nouvelle flèche qui s’élèvera dans le ciel de la capitale. Des pièces d’exception que l’architecte en chef des monuments historiques Rémi Fromont et l’ingénieure ONF Claire Quinones tenteront de trouver dans la forêt de Bercé, dans la Sarthe. Mais comment les choisir ? Et surtout comment abattre sans dommage ces géants plusieurs fois centenaires, qui mesurent plus de 50 mètres de haut ?

Les défis sont multiples et vertigineux, mais restaurateurs, chercheurs, forestiers se tiennent tous prêts pour écrire ce temps nouveau des cathédrales.

Un film réalisé par Thibaud Marchand.