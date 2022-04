Thierry Ardisson de retour à la TV sur France 3 avec “Hôtel du Temps” lundi 2 mai à 21:10

Lundi 2 mai à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir le nouveau magazine de Thierry Ardisson : “Hôtel du Temps” un nouveau concept de télévision totalement inédit !

Dans la lignée de ses émissions cultes qui ont marqué notre télévision et notre mémoire collective, Thierry Ardisson fait son retour à la télévision avec un nouveau concept d’émission pour France 3 totalement inédit : “Hôtel du Temps”, coproduit par Ardimages et 3ème Oeil Productions. “Hôtel du Temps” est un biopic, d’un genre nouveau, qui utilise l’intelligence artificielle pour recréer des légendes disparues et leur faire raconter leur vie.

Le temps d’une soirée, Thierry Ardisson va ainsi faire revivre des stars de la culture et du spectacle. Il invite les téléspectateurs à redécouvrir ces personnalités cultes sous leur apparence la plus iconique à l’occasion d’interviews, de duplex avec d’autres légendes, ainsi que d’archives professionnelles, familiales ou historiques.

Grâce aux procédés Face Retrieveret Voice Cloning, deux réelles avancées technologiques made in France, et à un travail documentaire exigeant qui a permis de collecter exclusivement des propos avérés, Thierry Ardisson offre un véritable voyage dans le temps, au gré des étages et des époques, à la rencontre de nos grandes stars disparues.

A l’occasion des 35 ans de sa disparition, nous partons à la rencontre de Dalida, toujours présente dans le cœur et la mémoire des Français.

No Culture, no Future. La télévision publique peut être un puissant vecteur de savoir : l’École du Peuple. Encore faut-il que ses programmes culturels soient suffisamment divertissants pour être accessibles au plus grand nombre. Avec Hôtel du Temps, j’utilise l’intelligence artificielle pour spectaculariser la Culture et rendre le Savoir captivant. Interviewer des légendes disparues, voilà l’idée. Il faut dire que j’avais interviewé tout le monde. Il me restait l’autre monde. Thierry Ardisson

Premier “Hôtel du Temps” : Dalida

« Pourquoi avoir choisi Dalida pour ma première visite à l’Hôtel du Temps ? Tout simplement parce qu’elle est une étoile qui brille encore, 35 ans après son arrivée ici… Je veux qu’on écoute ensemble ses chansons et qu’elle nous raconte son incroyable destin : la gamine du quartier populaire du Caire, la guerre, et la prison qui tue son père, la reine de beauté des bords du Nil, l’atterrissage au Bourget, un soir de Noël, les ritournelles italiennes, le twist, les grands textes, le raï, la disco, le triomphe et la gloire sur les cinq continents, avant la descente aux enfers des amours mortes… Dalida, icône tragique. » Thierry Ardisson.

L’“Hôtel du Temps” : c’est où ?

C’est dans le cadre de l’Hôtel Meurice, le célèbre palace de la rue de Rivoli, qu’est filmée la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Les interviews sont tournées au bar, dans un salon dans une suite, sur la terrasse…

Mais à l’“Hôtel du Temps”, les montres et les pendules marchent à l’envers, les employés philosophent sur les secondes qui durent des siècles (et inversement), et quand Thierry Ardisson prend l’ascenseur pour retrouver une légende, il rajeunit de vingt ans !