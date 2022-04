“Chroniques Criminelles” « Affaire Valérie Bacot » à revoir samedi 16 avril sur TFX (vidéo)

Samedi 16 avril à 21:05, TFX vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Chroniques Criminelles” qui revient sur l'affaire Valérie Bacot.

Une chose est sûre : Valérie Bacot a vécu l’enfer… Pendant presque 15 ans, elle a été le jouet sexuel de son beau-père devenu ensuite son mari, Daniel Polette. De ces agressions sont nés 4 enfants. Battue, violée et même prostituée par l’ancien compagnon de sa mère, sa vie a été un long cauchemar.

Alors, quand l’homme disparait du jour au lendemain en mars 2016, c’est plutôt le soulagement pour toute la famille. Et le calme revient dans la maison située près de Mâcon.

Mais, un an plus tard, une révélation fracassante vient briser cette sérénité retrouvée : Valérie Bacot est accusée du meurtre de son bourreau. Elle l’aurait tué, puis aurait fait disparaitre son corps avec l’aide de ses enfants. Placée en garde à vue, la jeune femme ne nie pas l’avoir tué mais elle affirme avoir agi en état de légitime défense.

La cour d’Assises de Chalon-sur-Saône sera-t-elle de cet avis ? Verdict rendu le vendredi 25 juin 2021.

Exceptionnellement, c’est Valérie Bacot elle-même qui, à la veille de son procès, nous livre avec beaucoup d’émotion les clés de cette affaire hors norme.

« Le meurtre au bout de l’enfer », un document inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

Valérie Bacot

Sandrine Dubouis : Voisine, devenue amie de Valérie, aujourd'hui à la tête du comité de soutien de Valérie

Jim Gassmann : Journaliste au « Journal de Saône et Loire », spécialiste de l'affaire

Stéphane Bouchet : Journaliste spécialiste des faits divers

Me Dominique Many : Premier avocat de Valérie, commis d'office, remplacé par les deux avocates ci-dessous :

Me Nathalie Tomasini : Avocate de la défense

Me Janine Bonaggiunta : Avocate de la défense

Jean-Claude Kross : Ex-procureur à la cour d'Assises de Paris.

Direction ensuite Peterborough, en Angleterre. Un soir de novembre, Andrew Scanlun disparait sans laisser de traces. La dernière fois qu’il a été vu, il montait à bord d’une voiture rouge avec ses deux demi-frères, James et Mark. Trois mois plus tard, son corps démembré est retrouvé à 200 km de là, dans une forêt au sud de Londres. Que lui est-il arrivé ? Son passé de petit délinquant l’aurait-il rattrapé ? Et pourquoi ses demi-frères ne l’ont-ils pas défendu ?