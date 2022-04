“Sept à Huit” : Marine Le Pen & Emmanuel Macron dans « Le portrait de la semaine » dimanche 17 avril sur TF1

Dimanche 17 avril à 19:20 dans “Sept à Huit”, Audrey Crespo-Mara proposera deux portraits exceptionnels : Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux finalistes de la Présidentielle 2022 !

À une semaine du second tour, à trois jours du débat d’entre-deux-tours, dans quel état d’esprit sont les deux finalistes de l’élection présidentielle ?

Comment appréhendent-t-ils ces quelques jours qui les séparent d’une victoire ou d’un échec ?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont accepté l'un et l'autre de se prêter à l'exercice emblématique du « Portrait de la semaine » de “Sept à Huit”, et ont chacun accordé un entretien à la journaliste Audrey Crespo-Mara.

Un rendez-vous à ne pas manquer sur TF1 dimanche 17 avril à 19:20.