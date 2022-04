Julien Denormandie & Marine Le Pen invités de “Dimanche en politique” le 17 avril sur France 3

Ce 17 avril à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et soutien (LREM) d'Emmanuel Macron, ainsi que Marine Le Pen, candidate à la présidentielle (RN).

Pour le sprint final, les deux candidats ne s'épargnent pas et vont chacun à leur manière à la rencontre des Français. Plutôt absent du 1er tour, Emmanuel Macron choisit les déplacements et confrontations avec des citoyens mécontents au risque parfois d’invectives. Marine Le Pen semble préférer les conférences de presse et des déambulations sur des terres moins hostiles.

Chacun son style et son programme avec l’un comme l’autre des précisions, ajustements ou rajouts pour tenter de rallier les 26 % d’abstentionnistes et les 22 % de votes « Mélenchonistes » du premier tour, particulièrement ceux de la jeunesse se sentant orpheline d’un projet de société.

Qui pour porter les préoccupations du pouvoir d’achat ? L'autonomie alimentaire dans un contexte de guerre en Europe ? Quelle écologie et quelles institutions pour demain ?

Pour ce seul dimanche d’entre-deux-tours Francis Letellier aura l’occasion de revenir avec Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, proche et soutien du candidat Emmanuel Macron sur les enjeux en terme d’alimentation pour les Français mais aussi sur les marqueurs d’un projet de second quinquennat.

Enfin, la candidate Marine Le Pen nous dira comment elle entend orienter sa campagne pour séduire les électeurs d’Eric Zemmour et les abstentionnistes, et comment elle se prépare au grand débat d’entre-deux-tours.