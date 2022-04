“Réseau d'enquêtes” : « Made in France, de la parole aux actes » mercredi 20 avril sur France 3

Mercredi 20 avril à 23:10, Charles-Henry Boudet présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Réseau d'enquêtes” dont le thème sera : « Made in France, de la parole aux actes ».

Chez B. Solfin dans le Calvados on fabrique des vêtements Made in France en fibres naturelles depuis 1930. Comme tant d’autres l’entreprise a souffert de la concurrence étrangère à bas prix et drastiquement réduit ses effectifs dans les années 90 mais elle n’a jamais cédé aux sirènes de la délocalisation. Aujourd’hui elle s’en félicite, les carnets de commandes explosent et le recrutement bat son plein.

Produire et consommer français est plus tendance que jamais.

Produire tricolore c’est proposer des produits de qualité, préserver et créer de l’emploi, participer au soutien de l’économie du pays. Consommer tricolore, c’est privilégier les circuits courts, connaître son fournisseur et la provenance de son achat. C’est aussi acheter éthique et écoresponsable. C’est encore accepter de dépenser plus…

Boosté par la crise sanitaire l’engouement pour les produits bleu, blanc, rouge touche tous les secteurs d’activité et le textile en particulier.

C’est en Normandie - premier producteur de lin au monde - au cœur d’entreprises textiles en pleine renaissance ou création, que démarre l’enquête de Charles-Henry Boudet à la rencontre de jeunes entrepreneurs passionnés qui ont fait de la fabrication française leur cheval de bataille.

