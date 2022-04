“66 Minutes” dimanche 24 avril sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 24 avril à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Très Grands : ne les prenez pas de haut !

Pas simple la vie des personnes de grande taille. Et quand on mesure 2m22, comme Vincent Pourchot, l'homme le plus grand de France, mieux vaut avoir un peu d'humour.

Femme et policière

La Police a été longtemps un métier d'hommes, désormais près un tiers des policiers sont des policières. Les femmes sont aussi de plus en plus nombreuses à occuper des postes à responsabilités dans les commissariats.

Ils s'aiment avec 20 ans d'écart

Ils s'aiment en dépit d'une grande difference d'âge. En France 8% des couples ont plus de 10 ans d'écart. Mais comment vivre une relation durable quand 20 ans ou plus de 30 ans séparent les deux partenaires.

66 Minutes Grand Format

La grande Réderie : la chasse aux bonnes affaires

Les chineurs attendaient son retour, la Réderie d'Amiens s'est tenue le week end dernier et a mobilisé près de 2000 vendeurs amateurs ou professionnels