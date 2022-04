“Vintage Mecanic” saison 7 : Restauration d'une DS 21 jeudi 28 avril sur RMC Découverte

Jeudi 28 avril à 21:05, RMC Story diffusera un nouvel épisode inédit de la 7ème saison du magazine “Vintage Mecanic” présenté par François Allain et réalisé par Karim Ben Mahmoud.

Restaurations exceptionnelles pour cette nouvelle saison !

François Allain va pouvoir, grâce à ses 12 garages spécialisés dans la restauration automobile, laisser libre cours à ses plus folles envies pour cette nouvelle saison : 17 véhicules au total !

Épisode 4 : Citroën DS 21



François Allain s’attaque à l’une des Françaises les plus célèbres au monde : la Citroën DS.

C’est la restauration du millésime le plus prisé : la DS 21 de 1967. Un nouveau moteur plus puissant, un nouveau liquide hydraulique plus performant mais un style fidèle au modèle original.

La mission ? Rendre cette DS encore plus exclusive avec un look Monte-Carlo unique ! Mais comme dans ce rallye, le chemin vers la ligne d’arrivée va être… sinueux. Une carrosserie pas droite, des sphères hydrauliques en vrac, des faisceaux électriques carbonisés, une étanchéité qui laisse à désirer… Il y a tout à faire avant que ce bateau de croisière vogue à nouveau sur les routes.

François Allain invitera Frédéric Diefenthal, l’acteur phare de la série de films Taxi, pour une virée dans les plus beaux quartiers de Paris à bord d’une prestigieuse DS. Et oui, la DS, c’est aussi le luxe à la française, le palace sur roues des grands hommes de la Vème République…