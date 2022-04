“C Politique” dimanche 1er mai : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 1er mai à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Pierre Rosanvallon, historien et sociologue français. Guadeloupe : Le Pen, le vote de la colère.

Invité : Claudy Siar, producteur de Couleurs tropicales sur RFI. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Guerre en Ukraine. Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Ksenia Bolchakova, journaliste.



Général Dominique Trinquand, spécialiste des relations internationales. Jérémie Gallon, enseignant à Sciences Po. Oleksiy Goncharenko, député ukrainien.