“Prenez soin de vous” : « Un cœur en bonne santé » mardi 3 mai sur France 5 avec Michel Cymes (vidéo)

Michel Cymes vous donne rendez-vous sur France 5 mardi 3 mai à 21:00 pour un nouveau numéro de “Prenez soin de vous” dont le thème sera « Un cœur en bonne santé ».

Lorsque le cœur dysfonctionne, c’est tout l’organisme qui souffre. Et les symptômes sont multiples : fatigue physique, essoufflement, troubles de la mémoire... Ces sont alors des risques d’accidents graves, comme l’infarctus du myocarde… qui peuvent subvenir. Mais une grande partie de ces problèmes reste évitable et un cœur défaillant n’est pas une fatalité !

Avec Michel Cymes et son équipe d'experts, c’est ce que vont découvrir Virginie, Jean-Luc et Yvonne, tous trois atteints de troubles cardiaques, tout comme environ 2 millions de personnes dans l’Hexagone. Soit la première cause de mortalité en France pour les plus de 65 ans et les femmes.

Pour les aider à relever ce défi, Michel Cymes a mobilisé plusieurs experts : cardiologues, diététiciens et sportifs dont le légendaire Stéphane Diagana, ancien champion du monde du 400 mètres haies. Entraînement physique, changement des habitudes de vie, conseils pratiques… Pendant 3 mois, nous allons suivre nos 3 volontaires dans cette expérience scientifique et médicale et prouver qu’il est possible de prendre soin de son cœur.

Virginie est lilloise et a 55 ans. Cette enseignante en communication d’entreprise, hyperactive était fan de course à pied, avant de faire un infarctus il y a 18 mois. Stressée et épuisée, elle ne parvient pas à renoncer au tabac et vit dans l’angoisse d’un nouvel accident.

Jean-Luc, ancien grand sportif de 53 ans, est accro à son travail d’ingénieur expert en géologie, qui le mène de chantier en chantier toute la semaine. Quand il rentre chez lui, près de Lyon, il est épuisé. Souffrant de problèmes de dos et d’un peu d’arthrose depuis quelques années, Jean-Luc a finalement renoncé au sport. Il a pris 10kg en 3 ans et est désormais atteint d’hypertension.

À 82 ans ½, Yvonne vient de se découvrir une insuffisance cardiaque qui la ralentit considérablement dans ses activités quotidiennes. Très sociable et dynamique, cette ancienne aide-soignante est essoufflée au moindre mouvement et se voit de jour en jour privée d’un peu plus d’autonomie.

Entre sport fractionné, et nouvelles façons de s’alimenter, Michel Cymes et ses experts vont redonner un nouvel élan à Yvonne, Jean-Luc et Virginie et leur démontrer qu’un cœur en mauvaise santé n’est pas un cœur condamné.