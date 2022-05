“66 Minutes” dimanche 1er mai sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 1er mai à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Un couple trois étoiles



Marielle et Dimitri sont à la tête d'un restaurant à Cassis (La Villa Madie) qui vient d'obtenir sa 3ème étoile et chez les Droisneau, la cuisine c'est avant-tout une histoire de couple.

Vacances nature, le nouveau rêve des Français

Pour moins de 100 euros on peut, comme Benoite et sa famille, passer la nuit dans une cabane dans les arbres. Les Français sont plus friands que jamais de ce genre d'escapades.

Yassmine « l’arnacœuse »

Elle disait être une riche héritière. Une trentaine de personnes accusent aujourd’hui Yassmine de vol et d’escroquerie présumés, parmi lesquelles son ancien petit-ami, Sacha.

66 Minutes Grand Format

Tatouage: les Français l'ont dans la peau

Entre les Français et le tatouage, l'histoire d'amour ne se dément pas. Après deux ans d'absence pour cause de Covid, l'une des plus grandes conventions dédiées aux artistes des aiguilles faisait son retour le week-end dernier à Lyon.