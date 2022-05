“Envoyé Spécial” jeudi 5 mai sur France 2 : les reportages au sommaire

Jeudi 5 mai à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Travailler après 62 ans : à quel prix ?

À quel âge pourrons nous partir à la retraite ? Le débat fait rage entre les deux candidats. Est-il possible de travailler plus longtemps ? Envoyé Spécial est allé à la rencontre des séniors : heureux au travail, à la recherche d’un emploi ou usés avant même la retraite. Certaines entreprises s’adaptent aujourd’hui pour permettre aux salariés les plus âgés de travailler dans de meilleures conditions.

Un reportage d'Alice Gauvin, Sarah Lerch et Leo Lochmann.

Oligarques : les parias de l'Europe

Dans le cadre des sanctions prises par l’Union européenne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, près de 900 noms, parmi lesquels les plus grandes fortunes russes, figurent sur une liste « noire ». Des chalets, des villas et des yachts sont dans le viseur de la « task force » de Bercy. Comment les retrouver ? Comment faire respecter les restrictions imposées à ces riches ressortissants russes ?

De Tarragone à Londres en passant par la Côte d’Azur, Envoyé Spécial a enquêté sur les avoirs de ces oligarques russes devenus les parias de l’Europe.

Un reportage de Romain Boutilly, Olivier Gardette et Mikael Bozo.

L'ange gardien des girafes

C’est l’histoire d’une image qui a fait le tour du monde. Celle du corps sans vie de six girafes, allongées sur le sable dans le désert du Kenya. Mais aujourd’hui, un homme se bat contre la sécheresse et le braconnage menaçant les girafes d’extinction. Elles ont été placées sur la liste rouge des espèces menacées.

Envoyé Spécial vous raconte ce combat inédit en Afrique pour sauver une espèce.

Un reportage de David Muntaner, Hélène Eckmann et Kraken Films.