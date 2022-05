“Zone Interdite” « Tout pour la maison : le grand retour de la Foire de Paris » dimanche 8 mai sur M6 (vidéo)

Dimanche 8 mai à 21:10, Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Zone Interdite” : « Tout pour la maison : le grand retour de la Foire de Paris ».

Après deux ans d’absence, c’est le retour du plus grand salon de France : la très populaire Foire de Paris. 1 250 exposants investissent les 200 000 mètres carrés du parc des expositions de la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris. Faire de chez soi un petit paradis, s’aménager un bureau pratique, s’équiper comme un chef cuisinier professionnel… L’édition 2022 est largement dédiée à la maison.

Entre envie de bien-être ou besoin concret de s’organiser pour le télétravail, les Français, qui passent de plus en plus de temps chez eux, souhaitent un intérieur plus confortable et plus fonctionnel. Meubles astucieux, pièces modulables, bureaux rétractables… les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour répondre à nos nouveaux modes de vie.

Pour la cuisine, les ventes d’électroménager explosent : fours à vapeur, machines à café dignes d’un bistrot, sorbetières ultra-pratiques. Les appareils se professionnalisent toujours plus et quittent les cuisines des chefs pour rejoindre les nôtres.

La Foire de Paris a toujours essayé d’être à l’avant-garde du progrès. Les équipements qui nous changeront peut-être la vie demain sont présentés aujourd’hui au « grand prix de l’innovation » : aspirateurs toujours plus légers et maniables, sèche-cheveux soufflant un air à 150 km/h ou encore robots de cuisine de plus en plus sophistiqués.

L’univers jardin a lui-aussi ses stars, comme les barbecues présents aujourd’hui dans 60% des foyers français. Les pergolas fleurissent et permettent de s’aménager un coin à l’ombre, ou encore les spas sont devenus un véritable rêve pour certaines familles malgré des prix parfois élevés. Autant de produits devenus incontournables pour les Français et encore plus pour les 500 000 visiteurs qui dépenseront chacun 442 euros en moyenne pour aménager leur « chez-eux ».

Toutes les nouvelles tendances et toutes les innovations de la Foire de Paris côté maison sont à découvrir dans Zone Interdite.