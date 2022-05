“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Richard Ferrand le 8 mai sur France 3

Ce 8 mai à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale.

Ce week-end, se tiendront les cérémonies du 8 mai commémorant l’Armistice et la victoire des Alliés contre l’Allemagne nazie.

Traditionnellement, Emmanuel Macron a choisi de rendre visite au chancelier allemand pour marquer le tout premier déplacement de son 2ème quinquennat. Pendant ce temps-là, à Moscou, les troupes russes feront, sous le regard de Vladimir Poutine, une démonstration de force.

Bruits de bottes en Europe, mais aussi rapports de force politiques avant les législatives en France. Sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon, 3ème homme de la présidentielle, une union de la gauche est en marche entre LFI et les nouveaux partenaires, le PS, EELV et le PCF. La maison socialiste tremble, suscite des dissidences et des démissions, mais l’élan est désormais installé.

Nouvelle donne aussi pour la majorité qui part désormais en campagne en affichant son unité. La maison commune prend des airs de confédération sous le vocable Ensemble avec 3 partis fondateurs, LREM (futur parti Renaissance), le MoDem et Horizons d’Édouard Philippe.

Mais c’est Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale qui en prend la direction. Il sera dimanche l’invité de Francis Letellier.

Nathalie Mauret, journaliste politique dans les quotidiens régionaux du groupe Ebra, nous proposera sa carte blanche.