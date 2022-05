“66 Minutes” dimanche 8 mai sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 8 mai à partir de 17:20, Marie-Ange Casalta vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Tuning, les femmes font le show !



Peinture flashy, jantes XXL et gros son... Le tuning n'est plus l'apanage des hommes . De plus en plus de femmes ont décidé de personnaliser leur voiture.

Le club, l'autre sandwich américain

C'est la star de nos déjeuners au soleil, le club sandwich est partout aujourd'hui. Partons à la découverte des meilleures adresses avec Claudia et Anthony.

Pénurie d'huile : peur sur les frites

Plus chère, rationnée ou totalement absente des rayons, l'huile se fait de plus en plus rare. L'Ukaine qui assurait 50% de la production mondiale d'huile de tournesol n'arrive plus à exporter. Les frites pourraient devenir un produit de luxe.



66 Minutes Grand Format

Van, camping-car : vacances en toute liberté

Van, camping-car, fourgon aménagé, c'est la dernière folie des Français. Depuis le confinement les ventes ont explosé...+40%. Bienvenue au pays de la liberté.