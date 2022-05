“21H Médias” : « Le crash DSK » mercredi 11 mai sur TMC

Après le succès du premier numéro consacré aux attentats du 11 septembre 2001, Julien Bellver proposera un nouveau numéro de “21H Médias” qui sera consacré à l'affaire DSK, mercredi 11 mai à 21:15 sur TMC.

Le 14 mai 2011, les médias du monde entier découvrent avec stupéfaction l’arrestation pour agression sexuelle de celui qui tout le monde voyait comme le prochain président de la République, Dominique Strauss-Kahn.

Un scandale sexuel et politique qui raconte l’ancien monde, celui d’avant le mouvement MeToo.

Pour cette émission exceptionnelle, Julien Bellver et son équipe ont regardé plus de 300 heures de direct des chaînes info françaises et américaines.

Julien Bellver a aussi interrogé celles et ceux qui ont couvert l’événement ce jour-là : Ruth Elkrief, Gilles Bouleau, Apolline de Malherbe et Jean Quatremer.

“21H Médias” « Le crash DSK », un document inédit à ne pas manquer, mercredi 11 mai à partir de 21:15 sur TMC.