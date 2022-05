“Arnaques !” de retour sur M6 avec Julien Courbet samedi 28 mai à 21:10

Après un premier numéro diffusé en août dernier sur M6, le magazine “Arnaques !” de Julien Courbet sera de retour samedi 28 mai à 21:10.

Présenté par Julien Courbet, ce nouveau magazine décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher.

Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs techniques pour vous attirer dans les mailles de leurs filets mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Au sommaire de ce numéro :

Quand les escrocs vident vos comptes en banque :

Faux conseiller financier, piratage de votre compte, utilisation de vos coordonnées bancaires, depuis mars 2020, les experts estiment que les arnaques en ligne ont été multipliées par trois.

Depuis un an, en France, un million et demi de personnes auraient été victimes d’escroquerie sur internet. Résultat, plus de 3 milliards d’euros dans la poche des hackers.

Christèle, esthéticienne, en a fait les frais. Sa boite mail a été piratée et elle a perdu plus de 6 300 euros !

Gwénaëlle a été arnaquée par un soi-disant responsable anti-fraude de sa banque. Il lui a dérobé plus de 10 000 euros.

Jérôme et Laure, eux, ont cru effectuer une bonne affaire : ils ont placé leur argent sur internet, un livret d’épargne qui devait leur rapporter 8 %. En six mois, ils ont perdu 580 000 euros, toutes leurs économies.

Alors comment ces nouveaux malfrats du numérique font-ils pour voler vos données bancaires ? Peut-on avoir confiance dans nos banques même à distance ? Comment faire pour récupérer son argent ?

Immobilier : le cauchemar des travaux

Chaque année, près de 400 000 Français investissent dans un logement neuf : achat sur plan ou construction, c’est l’assurance d’une maison sur mesure. Mais gare aux arnaques ! Certains promoteurs sont prêts à tout pour vous soutirer de l’argent.

Ludovic et Jennifer ont acheté un appartement 178 000 euros il y a trois ans, aujourd’hui, ils n’ont toujours pas été livrés. L’appartement est bourré de malfaçons à tel point qu’il faudrait tout reconstruire. Huit familles sont dans le même cas.

Dans les Yvelines, sur l’ile de la Dérivation, cinq familles se sont faites escroquer par un promoteur qui a disparu. Il a encaissé la quasi intégralité des chantiers, pour des maisons à peine construites…

Voitures d’occasion : des achats à haut risque

Les Français n’ont jamais acheté autant de voitures d’occasion. Si les ventes de véhicules neufs ont chuté à cause de la crise sanitaire, le marché de l’occasion bat des records. Il s’en vend trois fois plus que des voitures neuves : six millions par an. Mais attention, les arnaques sont aussi de plus en plus nombreuses.

En 2018, l’Inspection des Fraudes a relevé des anomalies dans plus de 60% des établissements contrôlés. Dans les grandes enseignes dont les voitures sont certifiées, pas de problème mais beaucoup de transactions se font aujourd’hui sur internet. Et là, le marché est plus opaque.

Ventes de véhicules volés, fraude au kilométrage, faux contrôle technique ... Les escrocs ont une imagination sans limite.