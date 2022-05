“Enquête d'action” « Gendarmes d’élite : interpellations à hauts risques », vendredi 13 mai sur W9 (vidéo)

Vendredi 13 mai à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Gendarmes d’élite : interpellations à hauts risques ».

Enquête d’action s’intéresse aux unités d’élite de la gendarmerie : le Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSIG) et le célèbre GIGN. Quand l’un lutte contre la délinquance, l’autre intervient lors d’opérations sensibles. Dans tous les cas, il s’agit de missions à hauts risques où les militaires, triés sur le volet, font preuve de capacités professionnelles impressionnantes.

Au cœur de la Camargue, Vauvert. Cette petite ville du Gard abrite la caserne du Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSIG). C’est l’un des territoires les plus touchés par le vol de voitures. Un département qui affiche aussi un nombre élevé de cambriolages et d’agressions aux personnes. Interpeler des agresseurs en cavale et des voleurs en fuite est le lot quotidien des gendarmes.

Le peloton mènera aussi une opération conjointe avec le GIGN d’Orange. Cette unité d’élite est la plus active de France avec un périmètre d’action représentant le tiers du pays. Pour interpeler le chef d’un réseau de trafic d’êtres humains à Marseille et son complice à Nîmes, les deux unités d’élite devront se coordonner minute par minute pour intervenir simultanément en étant à des centaines de kilomètres l’une de l’autre.

Pour les actions les plus dangereuses et les plus sensibles, on fait appel aux 50 hommes surentraînés et suréquipés du GIGN. Mobilisables en permanence, ils sont prêts à intervenir en moins de 15 minutes. Comme cette nuit où deux forcenés sèmeront la terreur dans leurs villages. Les gendarmes d‘élite établiront une cellule de crise pour ramener le calme.

PSIG de Vauvert et GIGN d‘Orange, immersion auprès de deux unités choc dévouées à notre sécurité face aux menaces les plus dangereuses.