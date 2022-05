“Capital” « Astérix, Spirou, Petit Prince : ces parcs qui rêvent de détrôner Mickey » dimanche 15 mai sur M6 (vidéo)

Julien Courbet vous donne rendez-vous dimanche 15 mai à 21:10 sur M6 pour un nouvel inédit du magazine “Capital” dont le thème sera « Astérix, Spirou, Petit Prince : ces parcs qui rêvent de détrôner Mickey ».

C’est un événement que les Français attendaient impatiemment : la réouverture de la plupart de leurs parcs d’attractions favoris, le 9 avril dernier. La France recense 300 parcs, un record en Europe ! Ils accueillent chaque année quelques soixante millions de visiteurs qui y dépensent plus de trois milliards d’euros. Petit ou grand, à chaque parc son univers et son public. En coulisses, les mêmes enjeux : comment offrir aux visiteurs un moment inoubliable sans que l’addition ne donne le vertige ?

Au Parc Astérix, le numéro 2 du secteur, vous découvrirez les incroyables dessous de la conception du « Tonnerre 2 Zeus ». Revu de fond en comble, il ambitionne de devenir l’une des montagnes russes les plus réputées d’Europe. Mais à quel prix ? Les sensations fortes et le succès seront-ils au rendez-vous ? Cette année, le parc entend même rivaliser avec le numéro un du secteur, Disneyland Paris, en lançant sa propre parade sur le thème de Cléopâtre.

Non loin de Valenciennes (Nord), Alice et Teddy, eux, ne courent pas après la fortune mais après leur rêve. Ils veulent que leur parc d’attraction, Le Fleury, continue d’émerveiller les visiteurs pendant encore de longues années. Avec 200 000 visiteurs par an, Le Fleury est ce qu’on appelle un petit parc familial. Il est parmi les moins chers de France, avec un billet d’entrée à partir de 15 euros qui permet de déambuler parmi une vingtaine de manèges.

Dans le Vaucluse, à mi-chemin entre Avignon et Carpentras, Le Parc Spirou Provence entame une nouvelle saison après trois années de sensations fortes. Ouvert en 2018, ce parc à thème a traversé bien des turbulences. Boudé par le public, il a même failli disparaître. Impensable pour les éditions Dupuis, propriétaire de Spirou, mais aussi de Lucky Luke et du Marsupilami car c’est leur image et leur réputation qui était en jeu.

Enfin, nous prendrons le chemin des airs, grâce aux drôles d’inventions de deux Français hauts en couleurs. Leurs ballons et bars volants ont déjà fait le tour du monde et embarqué des centaines de milliers de personnes. Capital a suivi leur périple aux États-Unis où leurs créations aiguisent l’appétit des professionnels du tourisme.

Mais inutile de partir loin de France pour goûter à l’ivresse des hauteurs et aux joies d’un tour en ballon à 150 mètres du sol. Il suffit de se rendre en Alsace où les deux amis ont créé le parc le Petit Prince. Capital vous dira tout de l’aventure pas comme les autres de deux inventeurs passionnés de parcs d’attraction.