“C Politique” dimanche 15 mai : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 15 mai à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, maître de conférences en philosophie à la faculté des Lettres de Sorbonne Université, président du Collège de philosophie et codirecteur de la collection « Nouveau collège de philosophie » chez Grasset. Témoignage de Marat Gabidullin, ancien mercenaire du groupe Wagner. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Le viol, arme de guerre de l’armée russe. Olivier Weber, grand reporter, diplomate et ancien correspondant de guerre. Anne-Laure Chaumette, maître de conférences HDR. Ghazal Golshiri, journaliste au Monde. Veronika Dorman, journaliste à Libération. Également dans l'émission, Timur Myroshnychenko commentateur ukrainien à l'Eurovision.

0 Partages



Partager