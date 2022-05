“Top Gear France” épisode 6 : « Vers l'infini et on verra », mercredi 18 mai sur RMC Découverte

Mercredi 18 mai à 21:05, RMC Découverte diffusera le 6ème épisode de la nouvelle saison inédite de “Top Gear France” avec Philippe Lellouche, Bruce Jouanny, Le Tone et Luc Alphand.

Philippe Lellouche, Bruce Jouanny, Le Tone et Luc Alphand s´accrochent à l´automobile. Hier thermique, aujourd´hui électrique, demain on verra... Top Gear France sera là où la voiture ira... Et elle ira encore très loin.

Dans ce nouvel épisode, Top Gear France va vivre l’automobile du passé, celle du présent… mais aussi celle du futur. 100 ans d’histoire automobile pour répondre à une seule question : la voiture, est-ce que ce n’était pas mieux avant ?

Nos animateurs se sont projetés dans le futur avec la DS Formule E et le célèbre pilote automobile français Jean-Eric Vergne. Le Tone va avoir la chance de piloter pour la première fois une Formule E.

Les invités pour cet épisode seront les experts de l’automobile du passé de RMC Découverte : avec François Allain de Vintage Mecanic et Gerry et Aurélien de Wheeler Dealers France.