“Vintage Mecanic” saison 7 : Restauration d'une Aston Martin DB4, jeudi 19 mai sur RMC Découverte

Jeudi 19 mai à 21:05, RMC Story diffusera un nouvel épisode inédit de la 7ème saison du magazine “Vintage Mecanic” présenté par François Allain et réalisé par Karim Ben Mahmoud.

Dans ce nouvel épisode, François Allain se met dans la peau du célèbre agent secret au service de la couronne et accueille l’une des plus belles Aston Martin mais aussi l’un des modèles les plus prestigieux jamais construit : l’Aston Martin DB4.

Un chef-d’oeuvre britannique sorti en 1958 qui fait rêver les collectionneurs du monde entier. La version qu’on lui a confiée est, en plus d’être élégante, ultra-sportive. C’est une Vantage, spécialement modifiée pour la compétition.

Objectif de cette restauration : reciviliser la bête. C’est-à-dire la rendre plus confortable, moins exigeante à la conduite tout en conservant son caractère sportif typique d’Aston Martin.

Au programme de ce nouvel épisode, révision mécanique totale et changement du pont arrière. Un vrai casse-tête en perspective.

Problème : comme souvent avec les vieilles anglaises, il faut traverser la Manche pour trouver les pièces.

La DB4 c’est aussi la grande soeur de la DB5, la première Aston Martin de James Bond qui apparaît dans 8 films de la saga légendaire.