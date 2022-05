“Enquête d'action” « Accidents, incendies : coup de chaud à la caserne de Vitrolles », vendredi 20 mai sur W9 (vidéo)

Vendredi 20 mai à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Accidents, incendies : coup de chaud à la caserne de Vitrolles ».

La commune de Vitrolles est l’une des plus peuplées de la banlieue de Marseille. C’est aussi un carrefour routier important desservant l’autoroute A7, l’aéroport de Marignane et le bord de mer très prisé des vacanciers. Autant dire que les 173 sapeurs-pompiers du centre de secours ne chôment pas. En 2021, ils ont réalisé 15 interventions par jour, en moyenne. Accidents de la route, inondations, incendies, nous suivrons ces hommes et ces femmes dans leurs interventions.

Frédéric, pompier depuis 20 ans, devra garder la tête froide face à un homme qui s’est jeté du 7ème étage d’un immeuble : une défenestration est mortelle dans 10% des cas.

Émilie, l’une des 20 femmes de la caserne, viendra porter secours à un homme qui s’est sectionné partiellement le doigt avec un chariot élévateur. Un seul objectif : intervenir le plus rapidement possible pour que la victime ne perde pas l’usage de sa main.

Les pompiers sont aussi appelés pour des situations hors du commun. En 2021, ils sont intervenus à 31 reprises pour des accouchements en urgence. Lionel aura à gérer cette situation très rare et qui marque à vie.

Pour les pompiers de Vitrolles, l’été sera chaud !