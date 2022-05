“Le monde en face” : « Musk vs Bezos, la nouvelle guerre des étoiles » dimanche 22 mai sur France 5 (vidéo)

Dimanche 22 mai à 20:55 sur France 5 dans “Le monde en face”, Mélanie Taravant vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Musk vs Bezos, la nouvelle guerre des étoiles » réalisé par Agnès Hubschman.

Elon Musk et Jeff Bezos, les deux hommes les plus riches du monde, ont un même rêve : conquérir l’espace. Ils veulent envoyer des millions d’hommes vivre sur Mars ou dans de gigantesques stations en orbite. Une lubie de milliardaires ? Pas vraiment... En 20 ans, ces entrepreneurs ambitieux, déterminés et un brin mégalos, ont réussi à lancer leurs propres fusées, un exploit réservé jusque-là aux seuls États.

Sous leur impulsion, une nouvelle épopée spatiale est en train de s’écrire, celle du « New Space », un nouvel âge qui fait de l’espace un business, un gigantesque marché ultra-concurrentiel.

Avec SpaceX, ses fusées low-cost et ses combinaisons au look futuriste, Elon Musk soulève un enthousiasme populaire sans précédent. Grâce à lui, l’Amérique a retrouvé sa toute-puissance spatiale et peut envoyer ses astronautes vers la Station spatiale internationale sans faire appel aux Russes. Jeff Bezos, lui, veut rendre l’espace accessible à tous, avec sa compagnie Blue Origin, et a débuté les premiers vols touristiques. D’où leur vient cette passion spatiale ? Et comment ces geeks venus d’internet ont-ils réussi à s’imposer dans le monde fermé de l’industrie aéronautique ?

Derrière le duel acharné entre ces deux barons de l’espace, se joue une autre bataille : celle de la suprématie des États au-dessus de nos têtes. De Washington à Moscou, de l’Europe à la Chine, le « New Space » a réveillé une industrie spatiale assoupie et aiguisé l’appétit des nations du monde entier pour la course aux étoiles. L’objectif est maintenant de renvoyer des hommes au plus vite sur la Lune, voire même de coloniser Mars…

Quelle sera la place de l'Europe dans ce nouvel échiquier spatial ? Quels sont les coulisses de la bataille que se livre les milliardaires ? Et qui de Jeff Bezos et Elon Musk gagnera cette nouvelle guerre des étoiles ?

Note d'intention de Agnès Hubschman

Pour raconter ce nouveau chapitre de la conquête spatiale, cette « nouvelle guerre des étoiles », deux personnages principaux servent de fil rouge à notre histoire : Elon Musk et Jeff Bezos, engagés dans un bras de fer surréaliste et implacable pour la maîtrise de l’espace.

Mais les deux hommes les plus riches du monde sont aussi parmi les plus inaccessibles : communication verrouillée, entourage muet, images filtrées et aucune interview accordée aux médias étrangers.

Le défi consistait donc à convaincre des proches collaborateurs des deux entrepreneurs de nous parler, à approcher ceux qui ont été au cœur de cette aventure pour qu’ils nous racontent - de l’intérieur- les débuts du New Space.

Lors de notre tournage aux Etats-Unis, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer des témoins exceptionnels, comme Rob Meyerson, l’ancien PDG de Blue Origin, Hans Koenigsman, fidèle ingénieur de SpaceX ou Jim Cantrell, conseiller d’Elon Musk à ses débuts.

Pour montrer la montée de cette nouvelle fièvre pour l’espace, nous avons aussi arpenté le Texas et les aéroports spatiaux de ces nouveaux conquistadors. De la base de Boca Chica au désert de Van Horn, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui rêvent de colonisation martienne et de tourisme en orbite, avec un enthousiasme qui n’est pas sans rappeler la ferveur des années 60 et de la première conquête spatiale.

Enfin, pour décrypter les conséquences et les enjeux économiques et géopolitiques de cette nouvelle course aux étoiles, nous avons interrogé des acteurs-clés du monde spatial. Des témoins directs de l’histoire récente, dirigeants d’Arianespace, chercheurs au Cnes, administrateurs de la Nasa ou astronaute comme Thomas Pesquet. Tous nous expliquent comment cette nouvelle génération d’investisseurs passionnés a bousculé l’ancien monde de l’industrie spatiale et rebattu les cartes entre les nations.

En filigrane, le documentaire nous incite à réfléchir sur les conséquences que cette conquête sans merci pourrait avoir sur l’humanité. Avec une question essentielle : l’espace, ce bien commun de l’humanité, peut-il être privatisé et exploité par quelques-uns ?