“Zone Interdite” « Héritage : cadeau du ciel ou malédiction ? » dimanche 22 mai sur M6 (vidéo)

Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 22 mai à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine “Zone Interdite” : « Héritage : cadeau du ciel ou malédiction ? ».

Chaque année en France, les notaires enregistrent plus de trois cent mille déclarations de succession. Dans un tiers des cas environ, les choses tournent mal. Appât du gain, vieilles rancœurs, des familles autrefois unies se déchirent. Et avec l’explosion du nombre de foyers recomposés, ces conflits deviennent de plus en plus courants. Ainsi, hériter peut devenir un cauchemar, et parfois même ruiner des vies.

Comment faire quand deux frères estiment chacun avoir été lésés par leurs parents ? Quand ils refusent de se parler et s’opposent depuis des années ? Quand leur bataille alimente les discussions des habitants de leur petit village d’Alsace où tout le monde se connaît ? Les caméras de “Zone Interdite” ont suivi ces deux frères alors qu’un choix s’offre à eux : un procès long et coûteux ou une médiation, plus rapide, mais qui les obligerait à dialoguer.

En Charente-Maritime, Jean n’arrive plus à payer les travaux de sa maison. À la mort de son père, ce commercial à la retraite a versé cinquante mille euros de droits de succession au Trésor Public. Mais depuis quatre ans, celle-ci est bloquée et il n’a pas touché un centime.

Évelyne, elle, est forcée de vendre sa maison et de s’installer dans un camping après sept années de procédure qui l’ont ruinée. Cette ancienne assistante sociale à la retraite est en conflit avec les autres héritiers de son mari. Elle espère toucher un jour la succession d’un montant de cinq cent mille euros.

Alors que certains désespèrent de recevoir un jour leur héritage, d’autres, au contraire, ne se doutent pas qu’une fortune les attend quelque part. Matthieu Andriveau, 46 ans, est généalogiste. Il a pour objectif de mettre la main sur un héritier mystère qui doit toucher quatre cent mille euros ! Un notaire l’a missionné pour retrouver le bénéficiaire de la succession d’Anna, une ancienne secrétaire décédée dans la solitude en région parisienne. Elle n’avait pas d’enfant et avait économisé toute sa vie. Une affaire qui va faire traverser l’Europe au chasseur d’héritier.

Cadeau du ciel ou malédiction ? Zone interdite vous invite à découvrir les épreuves, les joies et les peines de ceux qui vivent ce moment redoutable que peut-être un héritage.