“Enquête Exclusive” « BRI de Paris : au cœur de l’antigang » dimanche 22 mai sur M6

Dimanche 22 mai à 23:00, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” qui vous proposera une immersion au coeur de la BRI de Paris.

Prise d’otages, braquages, séquestrations, démantèlement de réseaux de trafiquants de drogue ou de voleurs en bande organisée, arrestation de terroristes ou de criminels fichés au grand banditisme… la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de Paris est la seule unité en France à intervenir sur les situations à haut risque et à mener des enquêtes de police judiciaire au long cours.

Installée au mythique 36 quai des Orfèvres au cœur de la capitale, la brigade, composée d’une centaine de policiers, est capable de se déployer en quelques minutes seulement. Ce sont eux qui sont entrés dans le Bataclan le 13 novembre 2015 pour libérer une partie des otages. Reconnus héros nationaux, ces hommes de l’ombre continuent de risquer leur vie pour protéger la nôtre.

Quand ils ne sont pas en alerte, les policiers de la BRI travaillent en civil pour surveiller les membres du grand banditisme, les traquer et les interpeller en flagrant délit. Mis en place depuis 1964, date de création de la brigade, son système de planques, de renseignements et de filatures est d’une efficacité redoutable.

Aujourd’hui, la BRI est dirigée par le commissaire divisionnaire Simon Riondet. À seulement 45 ans, c’est l’un des meilleurs experts du crime organisé et des trafics internationaux. À ses côtés, Chloé Pascal est la première femme commissaire à intégrer la BRI comme numéro 3. Avec eux et leurs hommes, les caméras du magazine “Enquête Exclusive” ont suivi l’une des plus longues prises d’otage de l’histoire de la BRI en plein cœur de Paris. Mais aussi la neutralisation d’un vaste réseau de trafic de drogue, l’arrestation de dangereux proxénètes et de voleurs de fret ou encore la libération d’une jeune femme retenue par un individu dangereux armé d’une Kalachnikov.

Plongée dans les enquêtes de l’ombre et les interventions à haut risque de cette brigade hors norme.