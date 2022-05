“Nous, les Européens” : « Animaux, une précieuse compagnie », dimanche 22 mai sur France 3

Dimanche 22 mai à 10:40, Eléonore Gay vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous, les Européens” qui s'intéresse cette semaine aux animaux de compagnie.

Nous avons tous été saisis par les images des réfugiés ukrainiens fuyant la guerre avec leurs chiens et leurs chats.

Aujourd’hui, l’animal occupe une place de plus en plus importante dans nos sociétés : 88 millions de ménages européens en possèdent un. Certains Etats ont intégré la protection animale dans leur constitution, comme l’Allemagne ou la Suisse. En France, une loi de 2021 vise désormais « à lutter contre la maltraitance animale et à augmenter les liens entre les hommes et l’animal ».

“Nous, les Européens” s’intéresse cette semaine aux animaux de compagnie, à leurs bienfaits, à leur protection, et à leur statut, qui a beaucoup changé ces dernières années – même si le nombre des abandons reste élevé, notamment en France.

Comment expliquer ces évolutions ? Sont-elles liées aux progrès de nos connaissances scientifiques, physiologiques sur l’animal ? Que disent-elles de nos sociétés, de notre rapport au vivant ? Que nous apportent les animaux ?

Le grand reportage Pays-Bas : animaux sous haute protection

On dit parfois qu’il n’y a aucun abandon d’animal domestique aux Pays-Bas : ces dernières années, le pays a renforcé sa législation et condamne lourdement ce délit. Il a également mis en place des mesures pour encadrer les adoptions. Des unités de police et des services sociaux sont dédiés aux cas de maltraitance sur les animaux, et six députés du Parti pour les animaux siègent au Parlement.

Reportage d’Alexandre Paré et Paul Montels.

En France, Eléonore Gay assistera à une séance de médiation animale dans un EHPAD : chien, cochons d’Inde, poneys permettent de travailler sur les émotions et la motricité des résidents, dans un climat de joie et d’apaisement.

Les invités

Louis Schweitzer, président de la Fondation droit animal.

Jean-Charles Fombonne, PDG de la SPA.