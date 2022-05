“Enquête de santé” : « Cure détox : miracle ou mirage ? » mardi 5 avril sur France 5 (vidéo)

Mardi 24 mai à 21:00 sur France 5, le magazine “Enquête de santé” présenté par Marina Carrère d’Encausse proposera le documentaire « Cure détox : miracle ou mirage ? », réalisé par Stéphanie Rathscheck, qui sera suivi d'un débat.

La cure détox est à la mode et s’érige en remède miracle pour purifier l’organisme. Jeûne, monodiète, compléments alimentaires, cures de jus… Que valent les produits et les régimes qu’on nous propose ? Qu’en pensent les professionnels de santé ? Enquête sur le phénomène détox et ses nombreux paradoxes.

Et si vous pouviez effacer tous vos excès et retrouver tonus et vitalité grâce à quelques gélules et des jus de légumes ? C’est la promesse d’un concept très en vogue depuis dix ans : la cure détox. Le principe est simple, aider son corps à éliminer les substances toxiques qui pénètrent chaque jour dans notre organisme. Elles proviennent de notre alimentation, de nos produits ménagers, de nos cosmétiques et de l’air que nous respirons.

C’est dans ce contexte de pollution croissante que la tendance détox a explosé. Encensée par des stars hollywoodiennes et les magazines féminins, elle s'est muée en un concept incontournable. Et la tendance détox s’impose dans notre quotidien sous toutes les formes : prise de compléments alimentaires, stages de jeûne, cures de jus ou des méthodes beaucoup plus surprenantes comme la détox par les pieds ou l’irrigation du côlon.

Effet de mode ou réel bienfait, ces traitements permettent-ils vraiment de nettoyer son corps de l'intérieur ? N’est-il pas plus souhaitable et moins risqué d'agir en amont en éliminant au maximum les polluants dans notre alimentation et notre environnement ?

Les invités du débat :

Dr Catherine Lacrosnière, Nutritionniste.

Pr Xavier Coumoul, Toxicologue - Université de Paris-Saclay.

Pr Harry Sokol, Gastro-entérologue, spécialiste du microbiote - Hôpital Saint-Antoine AP-HP.

Pr Bruno Falissard, Professeur de santé Publique, Spécialiste des dérives sectaires en santé - Faculté de médecine Paris XI.

Céline Issen, Conseillère en santé et environnement.

Stéphanie Rathscheck, réalisatrice du documentaire