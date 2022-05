“66 Minutes” dimanche 22 mai sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 22 mai à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Croisière Zumba : ça va tanguer !



C'est une croisière inédite qui a sillonné il y a quelque jours la méditerranée avec à son bord 300 fans de Zumba.

Cette danse qui se pratique sur des airs endiablés compte pas moins de 15 millions d’adeptes dans le monde.



C'est ça la France !

Quand le Made in France prend sa revanche.. Le savoir faire tricolore ne séduit plus seulement chez nous : il s'exporte de plus en plus à travers les monde.

Face à la concurrence, les entreprises françaises peuvent compter sur leur image de qualité.

66 Minutes Grand Format

Au coeur de l'hôtel le plus dingue du monde

C'est un hôtel hors du commun qui vient d'ouvrir à Sao Paulo au Brésil. Son propriétaire, un entrepreneur français, a l'ambition d'en faire le plus bel hôtel du monde.