“Enquête d'action” « Gendarmes contre délinquants : alerte maximale dans le Sud de la France », vendredi 27 mai sur W9 (vidéo)

Vendredi 27 mai à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le numéro du magazine “Enquête d'action” : « Gendarmes contre délinquants : alerte maximale dans le Sud de la France ».

Chaque année, plus de 9 millions de vacanciers se rendent dans le département des Bouches-du-Rhône pendant l'été. Avec cet afflux spectaculaire d'estivants venus des quatre coins de la France, la surpopulation estivale pose de nombreux problèmes de sécurité publique : immersion avec les gendarmes des Bouches-du-Rhône.

Particulièrement violents, certains feux de forêts proches de lotissements d'habitations mettront le sang-froid du capitaine Tronchon à rude épreuve. Certains résidents refuseront de quitter leurs maisons en proie aux flammes.

Depuis l'été 2020, la verbalisation des consommateurs de cannabis est possible sans passer devant un juge. Une amende forfaitaire de 200 euros qui va permettre aux forces de l'ordre de sanctionner tout flagrant délit de consommation ou de détention de stupéfiants. Yohann, lieutenant du détachement de sécurité et d'intervention, est gendarme mobile et vient en renfort l'été. Son rôle sera de faire respecter fermement la loi sur la consommation de stupéfiants largement bafouée ces derniers temps.

Contre la contrebande et le braconnage, la brigade nautique de Martigues fera la chasse à la pêche illégale de thon rouge, une pratique pourtant très règlementée.