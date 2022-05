“Faites entrer l’accusé” : « Pierre Chanal, les disparus de Mourmelon » dimanche 29 mai RMC Story

Dimanche 29 mai à 21:05, RMC Story vous proposera une version « remasterisée » de “Faites entrer l'accusé” consacrée à Pierre Chanal et aux disparus de Mourmelon.

Entre 1980 et 1987, au moins 8 jeunes gens disparaissent à proximité du camp militaire de Mourmelon. La lenteur et les incertitudes de l'enquête ont marqué les esprits.

Les investigations n’aboutissent à aucune piste sérieuse jusqu’à l’interpellation de Pierre Chanal le 09 août 1988 sur un chemin de terre de Saône et Loire. Les gendarmes trouvent dans son camping-car un jeune hongrois de 20 ans qui explique que Pierre Chanal l’a pris en stop, agressé et violé.

Après son arrestation, il avait annoncé publiquement « si on me juge, je me suicide ». Il s’est donné la mort le 15 octobre 2003. Son procès n'aura duré qu'une seule journée. Depuis sa chambre d'hôpital à Reims, où il était pourtant étroitement surveillé, l'ancien adjudant s'est ouvert l'artère fémorale à l'aide d'une lame de rasoir...

Après plus de vingt ans d'enquêtes et dix années d'instruction, les disparitions du « triangle maudit de Mourmelon » resteront à jamais une énigme.

Ce documentaire retrace l'histoire des disparus de Mourmelon et de ses multiples rebondissements jusqu'au geste fatal qui a permis à Pierre Chanal de se soustraire à la justice.