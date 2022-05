“Nous, les Européens” « Malte : le confetti de l’Europe », dimanche 29 mai sur France 3

Dimanche 29 mai à 10:40, Eléonore Gay vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Nous, les Européens”. Cette semaine, direction Malte, le plus petit Etat de l’Union européenne… et aussi le plus densément peuplé.

Un archipel dont les trésors historiques, culturels, sous-marins… attiraient jusqu’à 2,7 millions de touristes par an avant la pandémie du coronavirus Covid-19, soit plus de cinq fois la population locale. Retour également sur les suites de l’assassinat, en octobre 2017, de la journaliste d'investigation et blogueuse maltaise Daphne Caruana Galizia. Elle est devenue un symbole de la lutte pour la liberté de la presse et du combat contre la corruption à Malte. Le grand reportage Malte est le champion d’Europe pour le respect des droits LGBT+. Le drapeau arc-en-ciel est affiché comme un gigantesque étendard à différents endroits de l’archipel. A Malte, la Gay Pride dure une semaine. Les personnes homosexuelles et transgenres bénéficient d’une grande tolérance sur ces îles très majoritairement catholiques… Les invités Daniela Coppini, professeure de français. Manuel Delia, blogueur. Aurelie Scherpereel, cofondatrice de l'agence Oh My Up.