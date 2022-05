“Des racines et des ailes” : « 70 ans de règne de la reine d'Angleterre » mercredi 1er juin sur France 3

Mercredi 1er juin à 21:10, le magazine “Des racines & des ailes”, présenté par Carole Gaessler, vous donne rendez-vous à Londres. Une émission spéciale au cœur de la capitale britannique qui célèbre un événement exceptionnel : les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II.

A 96 ans, elle devient la première souveraine du Royaume-Uni à atteindre une telle longévité.

Portrait d’une reine qui a su s’imposer à tous après avoir été couronnée à l’âge de 27 ans à la mort de son père, le roi George VI. A travers des films et des photos inédites, nous vous raconterons les moments clefs de cette reine de cœur, de sa vie d’épouse et de mère.

Au sommaire de l'émission deux reportages inédits.

Élizabeth II, un destin royal

Alors que la reine Élizabeth II s’apprête à fêter son jubilé de platine, elle n’a jamais été si populaire. De tous âges, de tous bords politiques, tous s’accordent sur un point : ils aiment leur reine.

Inébranlable, elle a traversé les époques, fidèle à la devise de sa trisaïeule Victoria : Never explain, never complain (« Ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre »).

En 70 ans, Élizabeth II a connu 15 premiers ministres (de Churchill à Boris Johnson !), ouvert plus de 60 sessions parlementaires, tissé des liens particuliers avec la France et parcouru le monde pour faire briller la couronne d’Angleterre... A 96 ans, elle occupe toujours le cœur des Anglais, silhouette mythique et chapeautée de la monarchie britannique. Elle est même devenue une icône pop.

Cette reine qui ne devait pas monter sur le trône a battu le record du règne le plus long de l’histoire. Cette souveraine sans pouvoir est devenue l'une des femmes les plus influentes de son siècle. Alors, comment Élizabeth deuxième du nom a-t-elle réussi une telle prouesse ?

Voici l’histoire d’une jeune fille qui voulait vivre loin du monde et qui est devenue, pas à pas, la reine du siècle.

Un document inédit réalisé par Leni Mérat.

Élizabeth II, la reine de Cœur

A l’occasion du jubilé de la reine, ce film présente la femme qui se cache derrière la souveraine.

La femme la plus photographiée au monde a passé sa vie sous l’œil inquisiteur des photographes et du public. Mais de l’Élizabeth intime, ses passions, ses aspirations, ses coups de cœur, presque rien n’émerge. Et pourtant, il existe des lieux, des personnes, des images, qui témoignent que le cœur de la femme n’a cessé de battre derrière les tenues d’apparat de la Reine. La réalisatrice de ce document est allée à la rencontre de ces gardiens du secret le mieux préservé de la monarchie : la vie intime de la souveraine.

Au château de Caernarfon, au Pays de Galles, le spécialiste des têtes couronnées Thomas Pernette raconte un épisode déterminant de la relation entre la Reine et son fils aîné Charles. La relation de la Reine et sa future belle-fille est évoquée au Palais de Kensington, où la Princesse a vécu toute sa vie avant sa tragique disparition. C’est ici aussi qu’on évoque William et Harry, et qu’on découvre comment Elizabeth II a accepté et encouragé la modernisation de la couronne en accueillant Meghan Markle, divorcée, métisse, américaine, comme future épouse du turbulent Harry.

Pour supporter la pression de sa fonction, la souveraine a eu toute sa vie une échappatoire : les chevaux. Le film s’invite dans les coulisses du prestigieux hippodrome d’Ascot où Élizabeth II, la propriétaire de chevaux de course montre son vrai visage à l’occasion des victoires de ses pur-sang. La châtelaine du château de Sassy, en Normandie, se souvient des trois jours passés avec la Reine, lors d’une rencontre privée en toute intimité.

C’est à Malte que l’amour inconditionnel d’Élizabeth pour son mari s’est construit, à l’abri des regards. Ces deux années sont les plus heureuses de sa vie, alors qu’elle n’est que princesse et épouse d’officier de marine. Nous visitons sa maison, aujourd’hui une ruine romantique en passe d’être restaurée. C’est aussi à Malte qu’est révélé un film exceptionnel, inédit en France, dans lequel la future Reine se prête au jeu du cameraman amateur, en souriant à la caméra, une jeune femme comme les autres.

Le film est émaillé d’archives, dont de nombreuses inédites de la Reine, issues d’albums ou de films de famille des intervenants.

Un document inédit réalisé par Mathilde Deschamps.