“Top Gear France” épisode 8 : Spécial Go fast ou presque, mercredi 1er juin sur RMC Découverte

Mercredi 1er juin à 21:05, RMC Découverte diffusera le 8ème épisode de la nouvelle saison inédite de “Top Gear France” avec Philippe Lellouche, Bruce Jouanny, Le Tone et Luc Alphand.

Dans cet épisode spécial, Philippe, Bruce et Tone sont envoyés en Andalousie pour essayer une Audi RS6, le nouveau Range Rover SVR et la Porsche 911 Targa 4S.

L’occasion de faire preuve de professionnalisme dans le cadre d’un road trip sérieux et studieux. C’est mal connaître l’équipe ! Dès leur arrivée, les animateurs se rendent à Marbella pour tester la spécialité locale préférée de Philippe : le Casino ! Mais à trop vouloir compter sur sa bonne étoile, Philippe finit par perdre les voitures du road trip à la roulette…

Cette fois c’est sûr, ils vont se faire virer par la prod ! A moins qu’ils ne rendent service à « El Nenito », un gitan pas très commode qui aurait de la marchandise un peu spéciale à livrer. Le compte à rebours est lancé, depuis le village de Los Angeles au mythique circuit de Xérès, ils ont 48 heures pour effectuer ce Go fast !

Comment faire quand on a plus de supercars ? Avec le peu qu’ils leur restent, les 3 animateurs achètent les mêmes « supercars » mais d’occasions, pour effectuer la livraison. Philippe choisit l’Audi A6 « d’avant », Bruce est toujours en Porsche, enfin presque, avec la Seat système Porsche et enfin Tone part avec un bon vieux Range.

Le road trip finira-t-il par payer ou se transformera-t-il en vacances Andaloose ? Quand Top Gear passe en mode GO FAST, plus rien ne les arrête !