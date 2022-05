“Envoyé Spécial” jeudi 2 juin sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 2 juin à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Alors que la fusillade meurtrière dans une école du Texas vient d'endeuiller une nouvelle fois les Etats-Unis, l'équipe d'“Envoyé Spécial” propose de diffuser deux reportages autour de la circulation et le contrôle des armes en France et l'autorisation, au Texas, du port d'armes pour les enseignants et les étudiants.

La France des armes

Les Français sont-ils plus armés qu’il n’y paraît ? Entre les chasseurs et les licenciés dans les clubs de tirs dont le nombre ne cesse d'augmenter depuis 10 ans, les armes circulent en France de manière tout à fait légale. Mais est-ce sans danger ? Quels contrôles existent ?

Fugitifs armés, tireurs retranchés, militants clandestins des causes les plus extrêmes, “Envoyé Spécial” a enquêté dans cette France qui parfois dégoupille.

Un reportage de Clément le Goff, Giona Messina et Gaelle Pidoux.

« Profs : à l'école des armes »

Face à la recrudescence des fusillades de masse dans les écoles, le Texas a autorisé en 2007 les enseignants à porter des armes à l’intérieur des salles de classe. Depuis, à travers les Etats Unis, une vingtaine d’autres Etats ont légiféré dans ce sens.

Une équipe d’“Envoyé Spécial” a filmé une enseignante dans l’Etat de l’Ohio. Diana devra faire usage de son arme en cas d’irruption d’un tireur dans l’école, alors que ses élèves n’ont que 7 et 8 ans. Dans son établissement, une quarantaine d’enseignants et personnels éducatifs ont suivi une formation au maniement des armes.

En août 2017, L’Etat du Texas a franchi un nouveau cap en autorisant les étudiants à porter une arme dans les universités. Une décision très contestée sur le campus d’Austin où “Envoyé Spécial” a suivi un étudiant qui assiste à ses cours avec son arme.

Un reportage de Kristian Autain, Loup Krikorian et Nils Montel.

La voiture nous rend-elle fou ?

Une jeune femme qui se fait fracturer la mâchoire à cause d’un coup de klaxon, un cycliste passé à tabac à cause d’un signe de la main, après 2 ans de vie au ralenti, les violences au volant se multiplient. Mais au-delà de ces actes extrêmes, on sent comme une tension sur nos routes entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons.

Pourquoi, même les plus calmes d’entre nous, pètent-ils les plombs en voiture ? Qu’est-ce qui nous fait sortir de nos gonds en conduisant ? La voiture nous rend-elle tous fous ?

Un reportage d'Olivier Sibille.

Tok-Tok : le troisième tour ?

Lors du premier tour de la présidentielle, “Envoyé Spécial” était à Beuvry dans le Pas-de-Calais, terre de gauche désormais conquise par le RN.

Le reporter Arnaud Muller, natif de la ville, est retourné à la rencontre des électeurs et des candidats de cette circonscription où désormais l’extrême droite se déchire.

Un reportage d’Arnaud Muller.