“Vive le camping” à Noirmoutier dans le camping 4 étoiles le moins cher de l’île, jeudi 2 juin sur 6ter

Jeudi 2 juin à 21:10, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouveau numéro inédit de “Vive le camping” : « Noirmoutier : le camping 4 étoiles le moins cher de l’île ! ».

Cette semaine, Élodie Gossuin vous invite à poser vos valises à Noirmoutier, en Vendée, dans le camping quatre étoiles le moins cher de l’île. Normal : c’est un établissement municipal !

À la disposition des vacanciers, 173 emplacements et des prestations dignes des concurrents alentour : un domaine arboré de quatre hectares, un restaurant, une piscine, une aire de jeux. Cerise sur le gâteau, le camping est bordé par douze kilomètres de plage ! Le tout pour un tarif minimum de 8 euros par jour.

Un camping haut de gamme et municipal : c’est précisément ce qui a poussé Francine et Antoine, deux professeurs d’anglais, à venir dans cet établissement. Avec Louis, leur fils, ils vont se lancer dans deux des nombreuses activités de l’île : char à voile et pêche à pied.

Noirmoutier est également célèbre pour son circuit de pistes cyclables. Nous accompagnons Sandrine et Sébastien, qui font le tour de l’île avec leurs trois enfants. Avec eux, nous découvrons la plage la plus secrète de Vendée.

Anne-Sophie, David et Jade passent une semaine au camping. À leur programme, vélo et visites. David, passionné par les huîtres, veut voir l’envers du décor ! À Noirmoutier, il est au bon endroit !