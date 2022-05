“Complément d'Enquête” « Lagardère, la fin d'un empire ? », jeudi 2 juin sur France 2

Jeudi 2 juin à 23:05, Tristan Waleckx vous proposera de suivre sur France 2 un nouvel inédit du magazine “Complément d'enquête” : « Lagardère, la fin d'un empire ? ».

Argent et pouvoir. Glamour et drame. Conquêtes et défaites. La vie d’Arnaud Lagardère ressemble à celles qui s’étalent chaque semaine sur le papier glacé d’un des derniers journaux qu’il possède. A la tête d’un groupe jadis aussi puissant dans le monde des médias et de l’édition que dans celui des marchands d’armes, Arnaud Lagardère a désormais un genou à terre. L’héritier de Jean-Luc vit peut-être ses derniers jours aux commandes de l’empire bâti par son père dans la France des années Pompidou.

Depuis plusieurs années, Vincent Bolloré est en embuscade. Paris-Match, le JDD, Europe 1, Hachette et les milliers de boutiques Relay ouvertes dans les gares et les aéroports du monde entier… le milliardaire breton est en passe de racheter les derniers joyaux de la couronne Lagardère.

Comment un groupe aussi influent a-t-il pu vaciller au point de devenir une proie facile pour les grands fauves du capitalisme français ?

La dynastie industrielle rêvée par le père s’arrêtera-t-elle sous le règne du fils ?

Complément d’enquête sur l’empire Lagardère dont l’histoire s’est souvent écrite à l’ombre des hommes d’Etat et des présidents de la République.

Un reportage de 52’ réalisé par Guillaume Couderc, Julien Daguerre et Karim Annette.