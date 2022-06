“Etat de choc” « Fusillades, accidents, crimes aux US : les chasseurs de scoops de l'extrême » mercredi 8 juin sur W9 (vidéo)

Mercredi 8 juin à 21:05, Stéphane Carpentier présentera sur W9 un nouvel inédit du magazine “Etat de choc” dont le thème sera « Fusillades, accidents, crimes aux US : les chasseurs de scoops de l'extrême ».

Accidents de la route, incendies, meurtres, fusillades et courses-poursuites… Aux États-Unis, les faits divers ont explosé ces dernières années : + 30% entre 2019 et 2020. Un triste record qui fait l’affaire de certains : les "stringers", une communauté de reporters professionnels très singulière.

Chaque soir, ils sont plus de 130 professionnels à partir à la chasse au scoop aux quatre coins du pays. Leur but : capturer en images les histoires les plus sensationnelles pour alimenter les chaînes d’informations en continu qui raffolent de ces faits divers ! Pour y parvenir, une seule solution : être sur le qui-vive toute la nuit à bord d’un véhicule suréquipé de radios connectées aux différents services de police, pompiers et sheriffs. Une traque sans relâche qui peut rapporter beaucoup à ces hommes de nuit : jusqu’à 20 000 euros par mois !

L’un des terrains de jeux préférés de ces chasseurs de scoop, c’est Los Angeles. Avec une moyenne de 150 accidents par jour, 749 courses-poursuites et 394 meurtres, la ville est devenue le lieu emblématique pour les courses aux images choc. Zak Holman est le roi des reporters de nuit. À 33 ans, il a créé un véritable empire ici. Pour rester le numéro un, il n’hésite pas à prendre tous les risques : courses-poursuites à plus de 200 km/h sur l’autoroute, incendies et fusillades… Rien ne l’arrête. Chaque soir, de 21h à 5h du matin, l’homme couvre une dizaine de faits divers. Parmi lesquels une fusillade impliquant une star américaine, le rappeur star Kodak Black.

De l’autre côté de la ville, Jamie Araki, la seule femme paparazzi de Californie, tente de se faire une place dans ce milieu ultra compétitif et surtout, très dangereux. Chaque soir, la jeune femme de 22 ans risque gros seule dans sa voiture au cœur des quartiers les plus risqués de la ville.

Au Texas, à San Antonio, les affaires roulent pour Ken Branca. Sa spécialité, les fusillades. Un véritable fléau aux États-Unis et en particulier au Texas, où le port d'armes est désormais légal dans toutes les villes de l’état. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Depuis le début d’année, Ken a doublé son activité. Au total, l’homme a couvert 50 fusillades en seulement deux mois !

Les équipes du magazine “Etat de choc” ont suivi ces paparazzis de l’extrême dans les états les plus chauds des États-Unis. Plongée au cœur des nuits mouvementées made in USA.