“Vive le camping” naturiste à la montagne, jeudi 9 juin sur 6ter

Jeudi 9 juin à 21:10, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour un nouveau numéro inédit de “Vive le camping” : « Un camping naturiste à la montagne ».

Cette semaine, Élodie Gossuin nous fait découvrir un jardin d’Eden de quarante-cinq hectares, situé près du petit village d’Ariès-Espénan, dans les Hautes-Pyrénées.

Depuis plus de 30 ans, ce camping de 25 logements et 95 emplacements pour tentes ou camping-cars accueille des naturistes. Une communauté d’une centaine de vacanciers, qui vient partager le plaisir d’être nus ensemble, à l'abri des regards. Ici, au milieu d’une forêt bordée par des terres agricoles, la communion avec la nature prend tout son sens : on pratique même la « randonue », la randonnée en petite tenue. Au palmarès des activités, une piscine chauffée, des terrains de jeux ainsi qu’une rivière pour la baignade, la pêche et le canoë.

Katya et Nicolas sont des habitués. Depuis trois ans, ils louent le même chalet avec leurs deux enfants, Noah et Élise. Cette année, les parents veulent passer du temps entre adultes. Vont-ils réussir à profiter de leurs vacances au calme ?

Pour occuper les petits, ils comptent sur leurs voisins, une famille de Belges !

Virginie, Renaud et leurs trois enfants, Camille, Gabriel et Manoa, ont quitté la Belgique pour passer quinze jours avec leurs amis français. Cela fait un an qu’ils rêvent de se retrouver. Mais leur cohabitation sera-t-elle aussi réussie qu’ils l’imaginent ?

Xavier et Isabelle Feraut sont à la tête de ce camping familial. Mais cette année, la moitié de l’équipe a attrapé le Covid et les patrons galèrent pour recruter. Xavier doit être sur tous les fronts. Tiendra-t-il jusqu’à la fin de la saison ?