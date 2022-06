“Tout changer ou déménager” : nouvelle émission de Stéphane Plaza sur M6 vendredi 1er juillet

Vendredi 1er juillet à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le nouveau magazine de Stéphane Plaza : “Tout changer ou déménager” dans lequel il sera accompagné de deux experts : Sophie Ferjani et Antoine Blandin.

Votre famille se sent à l’étroit ? Vous rêvez d’une pièce en plus, mais vous hésitez : faire des travaux ou déménager ? Une nouvelle adresse ou un nouvel aménagement ? La star de l’immobilier, Stéphane Plaza va mobiliser son équipe pour aider les familles à faire le choix grâce à cette toute nouvelle compétition : soit elles rénovent leur maison ou appartement, soit elles achètent une nouvelle maison ou appartement.

Plutôt que d’hésiter pendant des mois, des familles vont vivre l’expérience grandeur nature pour prendre la bonne décision.

Pour les accompagner dans ce changement, Stéphane Plaza s’est entouré des meilleurs : Sophie Ferjani et Antoine Blandin.

À chaque famille de définir le budget qu’elle consacrera au changement et aux experts de le respecter.

Sophie Ferjani concoctera un projet sur-mesure et réalisera les travaux.

Antoine Blandin proposera 3 nouveaux biens immobiliers.

Et ce n’est qu’à la fin des transformations de leur logement par Sophie et des 3 visites d’Antoine que ces familles vont juger sur pièce et faire leur choix.

“Tout changer ou déménager” : qui leur proposera la meilleure solution et remportera la compétition ?

Pour ce premier numéro, direction Pontoise dans le Val d'Oise où une famille est dans le doute...

À pontoise, Stéphanie, 36 ans, Responsable en Ressources Humaines, Nicolas, 38 ans Directeur Commercial en cabinet de conseil et leurs petites jumelles Emma et Alyssia ont 2 projets de vie différents :

Ils aiment leur maison, mais en pleine reconversion professionnelle, Stéphanie ne voit pas comment ils pourraient y agrandir leur famille tout en ajoutant un cabinet de naturopathe et en laissant à chacune des jumelles sa propre chambre. De son côté, Nicolas est sûr que cette maison peut répondre à toutes leurs attentes ! Ils ont actuellement 3 chambres et un petit bureau, sa maison offre de belles possibilités ! Elle veut partir, lui veut rester.

Pour leur permettre de faire leur choix, Sophie Ferjani et Antoine Blandin vont leur apporter le meilleur de la rénovation et de l’immobilier sur un plateau !

Côté finance, le couple dispose d’un budget de 30 000€ soit pour payer les travaux s’ils décident de rester, soit pour investir dans un nouvel achat s’ils décident de déménager.

“Tout changer ou déménager”, qui fera enfin l’unanimité auprès de Stéphanie et Nicolas ? La compétition est lancée