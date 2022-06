“Restons Zen” mercredi 8 juin : les invités reçus par Anaïs Bouton sur Paris Première

Mercredi 8 juin à 21:00, Anaïs Bouton vous proposera de suivre sur Paris Première un nouveau numéro du magazine “Restons Zen”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Dans “Restons Zen”, Anaïs Bouton arbitre des débats sans langue de bois sur tous les grands sujets qui rythment la vie politique.

Chaque semaine, Éric Naulleau fait face à un contradicteur différent, Alba Ventura présente les coulisses de la politique et Sandrine Sarroche met son grain de sel avec ses très personnelles chroniques en chanson.

Au sommaire du mercredi 8 juin 2022 :

Le chroniqueur face à Eric Naulleau : Raphaël Enthoven, philosophe.

La Polémique La police tue, la polémique.



Invités : Françoise Degois, éditorialiste et essayiste et Georges Fenech, ancien magistrat et ancien député LR.

L'enquête de la semaine : Panique à l’Elysée

Invités : Agathe Lambret et Louis Hausalter, journalistes et auteurs de L’étrange victoire - Macron 2, l’histoire secrète qui sort demain aux éditions de l’Observatoire

Le grand débat Macron : peut-il changer ?

Débat exceptionnel : Jean Viard, sociologue, ex-candidat LREM aux législatives en 2017, face à Henri Guaino, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l’Elysée.

Guerre en Ukraine : l'escalade ?

Invités : Henri Guaino, auteur d’une tribune dans Le Figaro qui a suscité de très nombreux commentaires et Régis Le Sommier, grand reporter, ex-directeur adjoint de Paris Match et ex-journaliste à RT France, auteur de La vérité du terrain aux éditions Bouquins.