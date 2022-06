“Enquêtes criminelles” « Vanessa Melet, 37 ans : disparition inquiétante » mardi 14 juin sur W9

Mardi 14 juin à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” : « Vanessa Melet, 37 ans : disparition inquiétante ».

Le 6 décembre 2016, Vanessa Melet, 37 ans, a disparu sans laisser de trace. Ce matin-là pourtant, en sortant du domicile de ses parents vers 7h30, elle avait lancé à sa mère « je vais faire un tour, je reviens… » Alors, qu’est-il arrivé à cette conseillère bancaire de Langrune-sur-Mer (Calvados) ?

Pour les parents de la jeune femme, impossible d’envisager une disparition volontaire ou un suicide : ils sont persuadés qu’un homme est derrière tout cela. Un homme qui aurait profité de la vulnérabilité de Vanessa pour lui faire du mal.

En effet, plusieurs semaines avant sa disparition, elle était revenue vivre chez ses parents en raison d’un sérieux problème de santé : une terrible douleur aux hanches qu’aucun médecin traditionnel ne parvient à guérir. Se déplaçant de plus en plus difficilement, la jolie célibataire se tourne vers des médecines alternatives. Et l’un des soignants qu’elle a consulté intrigue ses proches depuis le début.

Seulement, l’enquête va prendre une tournure inattendue lorsque la famille de la disparue est montrée du doigt…

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à la disparition en septembre 2014 de Laëtitia Delecluse.

Interrogé, son mari explique, SMS à l’appui, que la mère de famille de 38 ans est partie délibérément du domicile familial, la veille, alors qu’il venait de porter plainte contre elle pour maltraitances sur leurs deux filles. Seulement, ces accusations, les proches de Laëtitia les réfutent catégoriquement.

Alors, pourquoi le mari mentirait-il ? Aurait-il quelque chose à se reprocher ?