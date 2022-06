“Echappées Belles” : « Tyrol, les Alpes autrichiennes », samedi 18 juin sur France 5

Samedi 18 juin à 21:00, France 5 vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous emmènera au Tyrol dans les Alpes autrichiennes.

Plus basses mais plus larges que les Alpes occidentales, les Alpes orientales possèdent des paysages qui alternent avec les parties douces et vallonnées et des parties élevées plus rocheuses. Les nombreuses grandes rivières alpines ont créé de vastes lacs et creusé de magnifiques vallées.

Véritable joyau, la célèbre région du Tyrol abrite les plus belles de ces vallées. Les stations de ski y côtoient des alpages verdoyants et des refuges de montagnes typiques qui invitent à se reposer dans un cadre plus qu’idyllique. Réputé pour ses paysages, le Tyrol l’est aussi pour l’hospitalité de ses hôtes.

Sous l’essor du tourisme d’hiver, les villages de montagne se sont modernisés, mais les Autrichiens n’ont pas pour autant oublier les fondements de leur identité. Dans les chalets de montagne, la musique traditionnelle, le yodel, et les lederhose sont toujours de mise tandis que la bière coule à flot ! Dans l’esprit des Autrichiens, le folklore et les traditions font toujours partie du patrimoine, et ils sont bien décidés à le partager avec Jérôme Pitorin afin de lui faire vivre une échappée riche, folklorique et oxygénée !

Comment les Autrichiens sont-ils en lien avec la nature qui les entoure ? Et comment conjuguent-ils au quotidien leurs modes de vie modernes et leurs traditions ?

Les reportages diffusés :

Le Tyrol, une identité forte.

Le grand frisson du saut à ski.

Sur l'autre toit de l'Europe.

Un terrain de jeu grandeur nature.

Au rythme des cloches.

Le bois, trésor du Vorarlberg.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Sous le soleil du Monténégro ».