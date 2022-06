« Vacances à tout prix » mardi 21 juin sur France 5 (vidéo)

Pour ce cinquième numéro en prime du magazine “Samedi à tout prix” diffusé mardi 21 juin à 21:00 sur France 5, Thomas Isle et son équipe se sont intéressés aux vacances des Français.

Après deux étés chamboulés par la pandémie, les Français entendent bien profiter pleinement de leurs vacances ! Cette année, ils réservent tôt, sont prêts à dépenser plus et, surtout, ils sont en quête de nature, d’authenticité et d’échanges avec les locaux.

Ce documentaire vous propose de suivre deux familles au cours de leurs vacances loin du tourisme de masse. La première tente pour la première fois l’expérience du voyage itinérant en van à travers la Bretagne et la Normandie.

La seconde s’envole pour l’Albanie, une destination européenne peu connue et encore très sauvage. Vous découvrirez également les nouvelles façons de voyager, des séjours qui vous proposent de partager le quotidien d’artisans locaux jusqu’aux voyages mystères à travers l’Europe…

Pour finir, nos experts apporteront leur éclairage sur ces nouvelles tendances et donneront leurs bons plans pour des vacances réussies.