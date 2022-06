“Enquêtes criminelles” « Meurtre au paradis : les mystérieuses vacances d’Alicia Faye » mardi 21 juin sur W9

Mardi 21 juin à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” : « Meurtre au paradis : les mystérieuses vacances d’Alicia Faye ».

14 mars 2021, dans les environs de Bordeaux (Gironde). En sonnant au domicile de Bernard et Jacqueline Faye, des policiers ont une terrible nouvelle à annoncer. La veille, leur fille Alicia, 25 ans, a été retrouvée morte à 7 000 kilomètres de là, dans un quartier populaire de Cayenne. Une mort violente, sans signe d’agression sexuelle : la jeune femme a reçu une balle entre les deux yeux.

Pour les parents d’Alicia, à la douleur s’ajoute l’incompréhension… En effet, ils croyaient leur fille à Paris pour un week-end entre copines ! Pourquoi leur avait-elle caché la réelle destination de son voyage ? Que faisait-elle de l’autre côté de l’océan Atlantique ? Et surtout comment cette modeste vendeuse, habituée à cumuler les petits boulots pour joindre les deux bouts, s’est-elle payé un tel voyage alors qu’elle est au chômage depuis 4 mois ?

Dans cette affaire, un élément est particulièrement étrange : Alicia Faye n’en était pas à son premier séjour en Guyane. Le précédent remonte en effet à… 3 semaines plus tôt ! Que faisait-elle de si inavouable ? Avait-elle rencontré un homme ? L’aurait-il entraînée dans un piège ? Plus Bernard et Jacqueline Faye obtiennent des informations, plus ils tombent des nues. C’est un éprouvant combat pour la vérité qui commence.

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera au meurtre de Magali Delavaud.

Le 14 novembre 2014, cette secrétaire médicale de 27 ans est retrouvée calcinée dans sa voiture en bordure d’un chemin communal de Saint-Cierge-sous-le-Cheylard (Ardèche). Et l’enquête va rapidement démontrer qu’en réalité Magali Delavaud n’a pas été victime d’une tragique sortie de route mais d’un crime maquillé en accident…