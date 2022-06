“La grande librairie” à New York mercredi 22 juin : les invités de François Busnel sur France 5 (vidéo)

Mercredi 22 juin à 21:00 sur France 5, François Busnel vous proposera un nouveau numéro de “La grande librairie”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

François Busnel vous offre cette semaine une émission exceptionnelle : une spéciale « New York ».

Cap sur New York City, la ville qui ne dort jamais, à la rencontre de la fine fleur de la littérature new-yorkaise contemporaine. Ses écrivains vont vous surprendre et vous faire découvrir une ville que vous ne connaissez peut-être pas.

Rendez-vous avec :



Patti Smith, pour « L’année des singes » et « Just Kids » chez Gallimard, dans le mythique studio d’enregistrement Electric Lady à Manhattan et avec la révélation de cette rentrée littéraire Kate Reed Petty, pour « True story » aux Éditions Gallmeister.

Direction les quartiers chics de Brooklyn en compagnie de Nicole Krauss, pour « Être un homme » aux Éditions de L’Olivier et ses quartiers populaires avec James Mc Bride, pour « Deacon King Kong » aux Éditions Gallmeister et William Boyle, pour « La Cité des Marges » au Éditions Gallmeister.

Sans oublier le meilleur des guides, Benoit Cohen, chauffeur de taxi devenu écrivain, auteur de « Yellow Cab » chez J’ai lu.