“Maison à vendre” : inédit à Aulnay-sous-Bois & l’Haÿ-les-Roses vendredi 24 juin sur M6 avec Stéphane Plaza

Vendredi 24 juin à 21:10, M6 proposera un nouvel inédit du magazine “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza, suivi de deux numéros en rediffusion.

Patricia et Pierre / Christelle (inédit)

Christelle, 45 ans, et Vasco, 53 ans, ont eu une fille de 2 ans et vivent à Aulnay-sous-Bois dans une petite maison qui appartient à Vasco. Le couple souhaite déménager dans une maison plus grande et dans un environnement plus vert mais ils n’ont pas les moyens de faire un prêt-relais, et ne pourront se lancer dans un achat qu’avec l’argent de la maison d’Aulnay. Une maison de 70 m², tellement chargée qu’elle n’a attiré aucun acheteur.

Stéphane Plaza va venir en aide, avec Sophie Ferjani, à ce couple d’amoureux pour vendre au plus vite et se projeter sur un nouveau projet immobilier.

Patricia, 60 ans, et Pierre, 71 ans, vivent à l’Haÿ-les-Roses. Depuis le décès du père de Pierre, ils ont en charge son appartement de Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne dont ils doivent payer les charges. Les nombreux travaux et la décoration datée découragent le couple.

C’est Stéphane Plaza qui va prendre les choses en main, avec l'aide d'Emmanuelle Rivassoux, et épauler ces dynamiques seniors à vendre au mieux cet appartement pour qu’ils puissent profiter pleinement de leur retraite.

Corinne et Alexandre / Onel et Alexandre (rediffusion)

Stéphane Plaza se rend dans les Yvelines afin d’aider deux familles à vendre leur bien. Cette fois-ci, il a besoin d’un coup de pouce et fait appel à ses amis ! Une séquence « Plaza & friends » haute en couleurs à ne pas manquer avec Laurent Petitguillaume, Antoine Blandin et Jeanfi Janssens.

Corinne, 58 ans, vit dans une maison à Bois-d’Arcy dans les Yvelines avec son fils Alexandre, 28 ans, qui est revenu habiter avec elle après le décès de son père, dont ils ont récupéré toutes les affaires. Corinne et Alexandre ont acheté ensemble une nouvelle maison à Bois-d’Arcy mais ont très peur que le prêt-relais s’éternise.

Stéphane Plaza, Carole Carat et mêmes quelques invités surprises vont se surpasser pour faire le tri et remettre cette maison familiale au goût des acheteurs !

Onel, 32 ans, et Alexandre, 45 ans, habitent depuis une dizaine d’années à Aubergenville dans les Yvelines, dans un grand ensemble de 2 000 logements, dans un appartement au 4e étage. Ils ont craqué sur une maison à quelques kilomètres, avec un grand jardin mais aussi avec quelques travaux de rénovation… Pour les financer, ils ont besoin de vendre leur appartement au plus vite.

Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont se creuser les méninges et réaliser dans la bonne humeur les transformations les plus judicieuses pour vendre au plus vite !

Nathalie et Michel / Julie et Delphine (rediffusion)

Nathalie, 52 ans, et Michel, 57 ans, se sont mariés il y a 30 ans, ont eu un fils, puis ils se sont séparés, ont réciproquement refait leur vie et des enfants, avant de se retrouver il y a 7 ans… Mais aujourd'hui, ils se séparent à nouveau. Le couple s'est donc résolu à vendre la maison de leurs retrouvailles…

Stéphane Plaza va étudier le marché immobilier de Chauvry pour les aider à vendre au plus vite. Sophie Ferjani va travailler dur pour rationnaliser cette maison très biscornue.

À Itteville dans l'Essonne habitent Julie, 78 ans, et sa fille Delphine, 47 ans, qui a tout plaqué pour monter une ferme d'ânesses et produire des cosmétiques. Et dans l'aventure, elle a décidé d'embarquer Julie, sa maman. Si Delphine a vendu sa maison très vite, celle de Julie en revanche semble n'intéresser personne…

Stéphane Plaza va réfléchir à la meilleure stratégie de vente possible, et Emmanuelle Rivassoux va chercher les aménagements susceptibles de déclencher un coup de cœur.