“Sept à Huit” : Diam's se confie dans le Portrait de la semaine dimanche 26 juin sur TF1

Dimanche 26 juin, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit” dans lequel « Le portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara sera consacré à Diam's.

Au début des années 2000, elle devient un phénomène de société : la première rappeuse et la plus importante vendeuse de rap en France. Mais, en 2010, en pleine gloire, Diam's choisit de quitter la scène musicale et médiatique, après s’être convertie à l'islam.

Son documentaire, « Salam », qui raconte l’histoire de sa vie, a été présenté au Festival de Cannes, sans elle. Dimanche soir sur TF1, elle accorde à Audrey Crespo-Mara son unique interview télé, la première depuis 7 ans.

C'est le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara, dans “Sept à Huit” dimanche 26 juin à partir de 19:30.